Jueves, 19 de Marzo 2026
Desafíos provinciales en 2026: Tolosa Paz y Quintela discuten estrategias clave
Política

Desafíos provinciales en 2026: Tolosa Paz y Quintela discuten estrategias clave

Victoria Tolosa Paz y el gobernador Ricardo Quintela abordaron los desafíos económicos que enfrentarán las provincias en 2026. Coincidieron en el impacto negativo de las políticas de Javier Milei, que amenazan la producción y el empleo. Se urgió a unir esfuerzos para construir un modelo que promueva una Argentina más productiva y sostenible.

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En un encuentro reciente, el gobernador Ricardo Clemente Quintela se reunió con Victoria Tolosa Paz y una delegación de senadores y diputados para analizar los desafíos económicos que enfrentarán las provincias en 2026. La conversación se centró en las crecientes preocupaciones por el impacto de las políticas del presidente Javier Milei, que, según los asistentes, traerán ajustes que afectarán la producción y el empleo en sus territorios.

Los dirigentes expresaron su alarma sobre cómo estas medidas podrían deteriorar la calidad de vida de la población. En este contexto, se enfatizó la necesidad de un modelo de país que priorice el fortalecimiento de la industria y la sostenibilidad, con el objetivo de revertir los indicadores negativos actuales.

Además, se instó a la unidad de diversos sectores provinciales para crear una propuesta que represente una alternativa viable ante lo que consideran un experimento dañino. El llamado fue a desarrollar un proyecto que promueva la inclusión y la defensa del trabajo.

Etiquetas: la rioja ricardo quintela política provincial economía javier milei desarrollo sostenible
TL;DR

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