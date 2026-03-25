Diputados abren el debate sobre la reforma de la Ley de Glaciares en un clima tenso.

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La primera audiencia sobre la reforma de la Ley de Glaciares comenzará hoy a las 10 en la Cámara de Diputados, con la participación de 200 oradores en forma presencial. Mañana, otros 200 expositores lo harán de manera remota, sumando un total de aproximadamente 400 participantes en este proceso de discusión.

Con más de 100 mil inscriptos, el esquema de participación diseñado por Libertad Avanza incluye modalidades tanto presenciales como virtuales. Aquellos que no puedan asistir deberán enviar sus opiniones a través de una plataforma, presentando escritos o videos.

A pesar de que la Justicia rechazó una de las cautelares para suspender las audiencias, sigue pendiente una demanda presentada por organizaciones ambientalistas. Durante esta primera jornada, se debatirán temas como la limitación de oradores y la cantidad de asesores permitidos por bloque, ya que varios grupos políticos, como Provincias Unidas y Unión por la Patria, solicitarán la extensión de las audiencias.

Los presidentes de las comisiones correspondientes han confirmado que solo quienes hayan recibido notificación por correo electrónico podrán ingresar a la sala. La actividad se transmitirá a través de medios oficiales, y cada expositor dispondrá de cinco minutos para presentar su opinión.