Viernes, 8 de Mayo 2026
Diputados mantienen el Tesoro Regional en La Rioja tras fuerte debate político
Política

Diputados mantienen el Tesoro Regional en La Rioja tras fuerte debate político

La reciente aprobación de miembros para el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento en La Rioja se produce en medio de críticas por el cierre del Tesoro Regional del BCRA, lo que podría intensificar la falta de efectivo en cajeros automáticos. La Legislatura busca fortalecer la administración de justicia en un contexto de creciente desabastecimiento.

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La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la integración de los miembros de la Función Legislativa para el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento en una sesión que se llevó a cabo en un contexto de rechazo al cierre del Tesoro Regional del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en La Rioja. Esta medida está generando preocupación debido a la creciente dificultad para encontrar efectivo en los cajeros automáticos, que con frecuencia muestran el mensaje “sin efectivo” o “no hay plata”.

La sesión, que formó parte del 141° Período Legislativo, comenzó a las 11:00 horas bajo la presidencia de la vicegobernadora Teresita Madera. Durante la discusión, el presidente del Bloque Justicialista, Cristian Pérez, destacó el consenso alcanzado entre los distintos bloques para aprobar la integración de ambos organismos.

Como miembros titulares del Consejo de la Magistratura fueron designados los diputados Oscar Chamía, Lourdes Ortiz e Ismael Bordagaray, mientras que los suplentes son Carla Aliendro, Federico Sbiroli y Andrea Judith Juárez. Para el Jurado de Enjuiciamiento, los titulares son Julio Reynoso, Marcelo Del Moral y Claudia López, con suplentes como Sofía Laso, Yuliana López y Gabriela Rodríguez.

Esta aprobación es vista como un avance para asegurar la correcta administración de justicia en la región, en medio de las críticas hacia la gestión del BCRA y las dificultades que enfrenta la población para acceder al efectivo.

Etiquetas: la rioja consejo de la magistratura jurado de enjuiciamiento cámara de diputados tesoro regional efectivo
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