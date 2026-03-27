Viernes, 27 de Marzo 2026
Docentes de la UNLaR se movilizan por salarios justos en paro de cinco días
Política

Docentes de la UNLaR se movilizan por salarios justos en paro de cinco días

Un 70% de los docentes universitarios perciben salarios por debajo de $500.000, lo que agrava su situación económica. El paro de cinco días afecta la actividad académica y genera incertidumbre entre estudiantes y padres. La protesta busca visibilizar la necesidad urgente de un ajuste salarial.

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Docentes universitarios han comenzado un paro de cinco días en respuesta a un conflicto que persiste desde hace más de dos años, centrado en la demanda de salarios dignos. Este movimiento ha generado un notable descontento entre ellos, ya que aproximadamente el 70% percibe sueldos inferiores a los $500.000, lo que complica su situación económica y afecta su calidad de vida.

La falta de soluciones rápidas por parte del gobierno provincial ha llevado a la comunidad educativa a movilizarse en defensa de sus derechos. El representante gremial, Morales, destacó que este conflicto no es reciente y ha tenido múltiples solicitudes sin respuesta efectiva. Las universidades se enfrentan a dificultades para mantener sus actividades normales, y la posibilidad de que más docentes se sumen a la protesta podría intensificar la situación.

El impacto del paro también afecta a los estudiantes, quienes se ven privados de clases y actividades académicas, lo que genera preocupación entre los padres. En este contexto, los docentes planean continuar con sus movilizaciones, buscando visibilizar su reclamo y obtener apoyo social, mientras que las autoridades deberán encontrar una solución para evitar el agravamiento del conflicto educativo.

Etiquetas: la rioja paro docente salarios educación gobierno provincial
TL;DR

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