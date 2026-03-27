Docentes de la UNLaR se movilizan por salarios justos en paro de cinco días

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Docentes universitarios han comenzado un paro de cinco días en respuesta a un conflicto que persiste desde hace más de dos años, centrado en la demanda de salarios dignos. Este movimiento ha generado un notable descontento entre ellos, ya que aproximadamente el 70% percibe sueldos inferiores a los $500.000, lo que complica su situación económica y afecta su calidad de vida.

La falta de soluciones rápidas por parte del gobierno provincial ha llevado a la comunidad educativa a movilizarse en defensa de sus derechos. El representante gremial, Morales, destacó que este conflicto no es reciente y ha tenido múltiples solicitudes sin respuesta efectiva. Las universidades se enfrentan a dificultades para mantener sus actividades normales, y la posibilidad de que más docentes se sumen a la protesta podría intensificar la situación.

El impacto del paro también afecta a los estudiantes, quienes se ven privados de clases y actividades académicas, lo que genera preocupación entre los padres. En este contexto, los docentes planean continuar con sus movilizaciones, buscando visibilizar su reclamo y obtener apoyo social, mientras que las autoridades deberán encontrar una solución para evitar el agravamiento del conflicto educativo.