Lunes, 30 de Marzo 2026
Docentes riojanos se adhieren a un paro nacional por salarios insuficientes
Política

Docentes riojanos se adhieren a un paro nacional por salarios insuficientes

Docentes universitarios de todo el país, incluidos los de la UNLaR, realizarán un paro de 72 horas desde el 30 de marzo, exigiendo mejoras salariales y financiamiento. Sin avances, se prevén nuevas protestas en abril.

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Los sindicatos de la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR) han decidido unirse al paro nacional de 72 horas que comenzará el lunes 30 de marzo. Esta medida de fuerza se enmarca en un plan de lucha que busca abordar la pérdida del poder adquisitivo y la falta de financiamiento del sistema universitario.

El conflicto se origina por la caída del salario docente, que los sindicatos estiman en una pérdida cercana al 40% en los últimos dos años. En este contexto, exigen la reapertura de paritarias y una recomposición salarial acorde a la inflación. Además, reclaman la implementación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, que fue sancionada en 2025 y que busca aumentar los recursos para las universidades públicas.

La medida de fuerza se produce tras un paro de cinco días realizado del 16 al 20 de marzo. Durante la última semana de marzo, las clases en las universidades públicas se verán interrumpidas, y con los feriados de Semana Santa, la situación se prolongará. Los gremios han anunciado que, si no hay avances, se llevarán a cabo nuevas acciones, incluyendo una Marcha Federal el 23 de abril y otro paro en la semana del 27.

Etiquetas: argentina paro nacional docentes universitarios financiamiento universitario unlar política educativa
TL;DR

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