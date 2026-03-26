El Gobierno provincial aclara la situación del Banco Rioja y el parque eólico ante rumores.

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El jefe de Gabinete, Juan Luna Corzo, se refirió a la situación financiera de la provincia, negando rumores sobre posibles embargos al Banco Rioja y al Parque Eólico en el contexto de un juicio en Nueva York contra la provincia por parte de bonistas del Bono Verde. Durante una conferencia de prensa, destacó que estas entidades están “a salvaguarda” y no corren riesgo de ejecución judicial.

Luna Corzo, acompañado por el ministro de Hacienda y otros funcionarios, enfatizó que los activos estratégicos de la provincia se encuentran protegidos, lo que contribuye a la estabilidad financiera del Gobierno provincial. También aclaró que las versiones de embargos surgieron en medios nacionales e internacionales, generando incertidumbre en la comunidad.

El objetivo del Gobierno provincial es reestructurar la deuda de manera sustentable, acorde a los ingresos, para asegurar el cumplimiento de obligaciones estatales, incluidos salarios y servicios esenciales. Sin embargo, el funcionario atribuyó las dificultades financieras a la falta de envío de fondos extra coparticipables por parte del Gobierno nacional, un reclamo que lleva más de dos años y que ha sido judicializado.

La falta de estos recursos ha impactado negativamente en las finanzas provinciales, complicando el cumplimiento de algunos pagos del Bono Verde y aumentando la necesidad de reestructurar la deuda.