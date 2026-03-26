Viernes, 27 de Marzo 2026
El Gobierno provincial aclara la situación del Banco Rioja y el parque eólico ante rumores.
Política

El Gobierno provincial aclara la situación del Banco Rioja y el parque eólico ante rumores.

El Gobierno de La Rioja desmintió rumores sobre embargos al Banco Rioja y al Parque Eólico, asegurando que están protegidos. Luna Corzo busca tranquilidad ante el conflicto con bonistas en Nueva York.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 7 h 2 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El jefe de Gabinete, Juan Luna Corzo, se refirió a la situación financiera de la provincia, negando rumores sobre posibles embargos al Banco Rioja y al Parque Eólico en el contexto de un juicio en Nueva York contra la provincia por parte de bonistas del Bono Verde. Durante una conferencia de prensa, destacó que estas entidades están “a salvaguarda” y no corren riesgo de ejecución judicial.

Luna Corzo, acompañado por el ministro de Hacienda y otros funcionarios, enfatizó que los activos estratégicos de la provincia se encuentran protegidos, lo que contribuye a la estabilidad financiera del Gobierno provincial. También aclaró que las versiones de embargos surgieron en medios nacionales e internacionales, generando incertidumbre en la comunidad.

El objetivo del Gobierno provincial es reestructurar la deuda de manera sustentable, acorde a los ingresos, para asegurar el cumplimiento de obligaciones estatales, incluidos salarios y servicios esenciales. Sin embargo, el funcionario atribuyó las dificultades financieras a la falta de envío de fondos extra coparticipables por parte del Gobierno nacional, un reclamo que lleva más de dos años y que ha sido judicializado.

La falta de estos recursos ha impactado negativamente en las finanzas provinciales, complicando el cumplimiento de algunos pagos del Bono Verde y aumentando la necesidad de reestructurar la deuda.

Etiquetas: la rioja gobierno provincial deuda bono verde juicios estabilidad financiera
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

2584 articles →

Artículos relacionados

Gobernadores se reunirán en abril para discutir la postergación de la Ley de Glaciares

Revelan que Marcelo Grandío financió los viajes de Adorni a Punta del Este

El Gobierno provincial analiza opciones para el pago anticipado de sueldos en marzo.
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar