El Gobierno provincial analiza opciones para el pago anticipado de sueldos en marzo.

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El gobernador de La Rioja ha solicitado al Ejecutivo estudiar la posibilidad de anticipar el pago de salarios a los empleados públicos. Esta propuesta, que surge en un contexto económico complicado, busca aliviar la situación financiera de los trabajadores estatales, quienes a menudo enfrentan dificultades económicas.

El ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Blanco, indicó que se están realizando gestiones para evaluar si se puede modificar la fecha de pago, originalmente planificada para el 1 de cada mes. Según Blanco, el cronograma de haberes podría iniciarse el 31, lo que generaría una expectativa favorable entre los empleados.

Si se lleva a cabo esta modificación, el dinero estaría disponible en los cajeros automáticos en un plazo más corto. Esta iniciativa también podría incentivar el consumo en la región, beneficiando a los comercios locales que dependen de la circulación del dinero. La medida es vista como un intento del gobierno provincial por mitigar el impacto de la crisis económica que afecta a la población.