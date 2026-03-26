Viernes, 27 de Marzo 2026
El Gobierno provincial analiza opciones para el pago anticipado de sueldos en marzo.
Política

El Gobierno provincial analiza opciones para el pago anticipado de sueldos en marzo.

Los empleados públicos de La Rioja podrían recibir sus salarios un día antes de lo previsto, lo que generaría un alivio inmediato en su situación económica y podría estimular el consumo local.

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El gobernador de La Rioja ha solicitado al Ejecutivo estudiar la posibilidad de anticipar el pago de salarios a los empleados públicos. Esta propuesta, que surge en un contexto económico complicado, busca aliviar la situación financiera de los trabajadores estatales, quienes a menudo enfrentan dificultades económicas.

El ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Blanco, indicó que se están realizando gestiones para evaluar si se puede modificar la fecha de pago, originalmente planificada para el 1 de cada mes. Según Blanco, el cronograma de haberes podría iniciarse el 31, lo que generaría una expectativa favorable entre los empleados.

Si se lleva a cabo esta modificación, el dinero estaría disponible en los cajeros automáticos en un plazo más corto. Esta iniciativa también podría incentivar el consumo en la región, beneficiando a los comercios locales que dependen de la circulación del dinero. La medida es vista como un intento del gobierno provincial por mitigar el impacto de la crisis económica que afecta a la población.

Etiquetas: la rioja gobierno provincial adelanto de salarios economía inflación empleados públicos
TL;DR

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