El legado del menemismo en la política actual de Argentina y sus repercusiones

Alberto Kohan destaca la urgencia de revisar las estrategias de liderazgo político debido a la centralización del poder, que excluye a sectores clave. Su propuesta busca evaluar la herencia de los noventa para fomentar una mayor inclusión en la toma de decisiones.

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La necesidad de un cambio en las estrategias de liderazgo en la política argentina ha sido subrayada por Alberto Kohan, exfuncionario del país. Su análisis indica que la centralización del poder ha llevado a una exclusión persistente en su ejercicio. Kohan destaca que "el poder no se comparte ni aun con quien se duerme", lo que enfatiza la urgencia de modificar la manera en que se ejerce el liderazgo.

El exfuncionario también propone una evaluación exhaustiva de la herencia política desde la década de los noventa, con el objetivo de comprender su impacto en la situación actual. Este análisis resulta fundamental para identificar las deficiencias en el ejercicio del poder y explorar alternativas que fomenten una mayor inclusión en los procesos de toma de decisiones.