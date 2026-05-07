Jueves, 7 de Mayo 2026
El respaldo del obispo Braida a la marcha universitaria genera expectativas en La Rioja
Política

El respaldo del obispo Braida a la marcha universitaria genera expectativas en La Rioja

El obispo de La Rioja, Dante Braida, respalda la Marcha Federal Universitaria del 12 de mayo, que busca asegurar financiamiento para las universidades públicas. La UNLaR convoca a la sociedad a marchar, destacando la crisis de recursos que afecta la educación superior y el futuro de estudiantes.

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La comunidad académica de La Rioja se prepara para la Marcha Federal Universitaria, convocada para el 12 de mayo a las 16:30 horas, la cual iniciará en el Monumento a Joaquín V. González y concluirá en la sede de la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR). Este evento busca visibilizar la crítica situación del financiamiento universitario en Argentina y exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

El obispo de La Rioja, Dante Braida, mostró su apoyo a esta movilización durante una reunión con la rectora de la UNLaR, Natalia Albarez Gómez, quien destacó la importancia de este respaldo institucional en un contexto de dificultades económicas para las universidades públicas. Albarez Gómez enfatizó que el reclamo es claro: "el Presidente debe cumplir la ley", refiriéndose a la necesidad de recursos para garantizar el funcionamiento de las instituciones educativas.

La movilización busca defender el acceso a la educación superior y alertar sobre la disminución de recursos que afecta la calidad de la formación educativa. La falta de financiamiento pone en riesgo no solo el funcionamiento de las universidades, sino también el futuro de miles de estudiantes que dependen de ellas para su desarrollo profesional.

Etiquetas: la rioja unlar marcha federal universitaria financiamiento universitario educación pública política
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