El respaldo del obispo Braida a la marcha universitaria genera expectativas en La Rioja

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La comunidad académica de La Rioja se prepara para la Marcha Federal Universitaria, convocada para el 12 de mayo a las 16:30 horas, la cual iniciará en el Monumento a Joaquín V. González y concluirá en la sede de la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR). Este evento busca visibilizar la crítica situación del financiamiento universitario en Argentina y exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

El obispo de La Rioja, Dante Braida, mostró su apoyo a esta movilización durante una reunión con la rectora de la UNLaR, Natalia Albarez Gómez, quien destacó la importancia de este respaldo institucional en un contexto de dificultades económicas para las universidades públicas. Albarez Gómez enfatizó que el reclamo es claro: "el Presidente debe cumplir la ley", refiriéndose a la necesidad de recursos para garantizar el funcionamiento de las instituciones educativas.

La movilización busca defender el acceso a la educación superior y alertar sobre la disminución de recursos que afecta la calidad de la formación educativa. La falta de financiamiento pone en riesgo no solo el funcionamiento de las universidades, sino también el futuro de miles de estudiantes que dependen de ellas para su desarrollo profesional.