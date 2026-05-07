Paro nacional en el INTI: trabajadores de La Rioja enfrentan amenaza de despidos

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Este jueves, se lleva a cabo un paro nacional de trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) en medio de un clima de incertidumbre. La medida surge ante rumores de un posible recorte de personal que podría afectar a entre 700 y 1.500 empleados en todo el país, lo que pone en riesgo el funcionamiento de la industria nacional.

Micaela Tula, responsable del INTI en La Rioja, calificó la situación como «angustiante» y destacó que en la provincia solo hay 11 profesionales que cumplen múltiples funciones. Tula informó sobre el impacto negativo que ha tenido la gestión de Javier Milei, incluyendo retiros voluntarios y el desmantelamiento de áreas críticas como Metrología Legal.

En Chilecito, Silvina Montilla, delegada de ATE, describió las precarias condiciones laborales tras el cierre de la oficina local. A pesar de continuar brindando asistencia técnica a empresas y municipios desde su hogar, expresó su preocupación por posibles despidos, señalando que quienes permanecen en el empleo están en riesgo.

Además, Tula alertó sobre la pérdida de capacidades operativas en la provincia, mencionando el cierre de un laboratorio de etilómetros que era referente en la región. Las representantes del INTI se reunieron con el ministro Harry Pérez, buscando apoyo ante esta crítica situación.