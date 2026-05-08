Viernes, 8 de Mayo 2026
Suspensión de plazos en conflicto legal: impacto para Vicuña S.A. en La Rioja
Política

Suspensión de plazos en conflicto legal: impacto para Vicuña S.A. en La Rioja

La Jueza de Chilecito suspendió temporalmente restricciones al tránsito por el corredor Guandacol, beneficiando a Vicuña S.A. y facilitando el acceso a su yacimiento en San Juan.

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La normalización del tránsito por el corredor vial que conecta Guandacol con el yacimiento minero de Vicuña S.A. se ha logrado tras una nueva resolución judicial. La Jueza de la Cámara Primera de Chilecito, Dra. María Greta Decker, aceptó la solicitud de la Fiscalía de Estado para suspender los efectos de una decisión anterior que restringía el paso de maquinaria por esta ruta.

Esta medida, que se fundamenta en el diálogo iniciado entre el Gobernador y la empresa, permitirá la circulación de vehículos y maquinarias de Vicuña S.A. por el camino que conecta con la provincia de San Juan. La resolución anterior, dictada el 14 de abril de 2026, había generado restricciones que afectaban el tránsito y motivaron la intervención de la Fiscalía.

Con este avance, se busca evitar el conflicto judicial, promoviendo una solución pacífica y consensuada que beneficie tanto a la empresa como al desarrollo económico regional. El levantamiento de las restricciones abre nuevas oportunidades para la actividad minera y el comercio en la zona.

Etiquetas: la rioja fiscalía de estado vicuña s.a. tránsito conflicto minero diálogo institucional
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