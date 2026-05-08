Suspensión de plazos en conflicto legal: impacto para Vicuña S.A. en La Rioja

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La normalización del tránsito por el corredor vial que conecta Guandacol con el yacimiento minero de Vicuña S.A. se ha logrado tras una nueva resolución judicial. La Jueza de la Cámara Primera de Chilecito, Dra. María Greta Decker, aceptó la solicitud de la Fiscalía de Estado para suspender los efectos de una decisión anterior que restringía el paso de maquinaria por esta ruta.

Esta medida, que se fundamenta en el diálogo iniciado entre el Gobernador y la empresa, permitirá la circulación de vehículos y maquinarias de Vicuña S.A. por el camino que conecta con la provincia de San Juan. La resolución anterior, dictada el 14 de abril de 2026, había generado restricciones que afectaban el tránsito y motivaron la intervención de la Fiscalía.

Con este avance, se busca evitar el conflicto judicial, promoviendo una solución pacífica y consensuada que beneficie tanto a la empresa como al desarrollo económico regional. El levantamiento de las restricciones abre nuevas oportunidades para la actividad minera y el comercio en la zona.