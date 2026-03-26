Estudiantes de Chilecito crean “UPL - Universitarios por la Libertad” para fomentar el debate

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Durante una visita a Chilecito, el diputado nacional Gino Visconti lanzó la agrupación "UPL - Universitarios por la Libertad" en la Universidad Nacional de Chilecito (UNdeC). Esta nueva iniciativa busca representar a los estudiantes que apoyan las ideas del oficialismo nacional y fomentar un espacio de participación política en el ámbito universitario.

Franco Luján, estudiante y referente de la agrupación, afirmó que la UPL se propone ser la voz de quienes eligieron a Javier Milei como presidente, defendiendo los derechos constitucionales y promoviendo el pensamiento crítico. Visconti, por su parte, expresó su optimismo sobre el impacto de UPL, destacando que aportará diversidad de pensamiento y enriquecerá el debate entre los jóvenes.

La creación de este espacio político se da en un contexto donde la participación estudiantil es crucial para abordar las inquietudes de los jóvenes. Visconti visitó la UNdeC acompañado de su equipo, conversando con estudiantes y docentes sobre el potencial impacto de la UPL en la comunidad universitaria y su rol en la pluralidad de ideas.