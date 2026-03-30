Estudiantes de la UNLaR protestan por salarios: inicio de la tercera semana de paro

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Este lunes 30 de marzo inicia la tercera semana del paro nacional universitario, que busca visibilizar el reclamo por la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento, aprobada el año pasado. Las federaciones nacionales Conadu Histórica y Conadu lideran este cese de actividades, que además de exigir la implementación de la ley, busca una recomposición salarial ante un notable atraso frente a la inflación.

Los docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) han señalado que el sueldo real ha alcanzado su mínimo histórico, siendo un 35,6% inferior al registrado en noviembre de 2023. Esta situación ha generado preocupación entre los trabajadores del sector educativo, quienes enfrentan dificultades para sostener sus economías familiares.

Hasta el martes 31, diversas facultades permanecerán cerradas en el marco de esta jornada de lucha. La Universidad Nacional de Luján (UNLu) también se sumará con un paro docente y no-docente desde el 30 de marzo hasta el 4 de abril. Otras universidades nacionales están llevando a cabo movilizaciones similares para destacar la crítica situación de la educación superior.

El personal de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), mediante la Asociación de Docentes (ADULP), ha decidido implementar medidas de fuerza esta semana. Se prevén concentraciones en diferentes sedes universitarias, aunque aún no se han confirmado detalles sobre horarios ni lugares específicos, lo que genera un clima de incertidumbre y descontento entre los docentes.