Estudiantes de UNLaR se movilizan por crisis de financiamiento universitario

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El gremio docente de la Universidad Nacional de La Rioja (SIDIUNLAR) ha iniciado un plan de lucha que durará tres días, motivado por el descontento en la comunidad educativa por el incumplimiento de la ley de financiamiento. La medida de fuerza escalonada se llevará a cabo hasta el miércoles 1 de abril, según confirmó el secretario general del gremio, Diego Morales.

Morales destacó que esta acción busca agotar las instancias para asegurar el cumplimiento de la ley, a diferencia de otras universidades como la UBA, que optaron por un paro indefinido. La protesta tiene como finalidad visibilizar la crisis presupuestaria y exigir el respeto a un marco legal que ha recibido respaldo judicial, a pesar de haber sido vetado.

Además, se ha convocado a una gran marcha para el 23 de abril, donde se podría considerar una consulta popular si no se logran respuestas satisfactorias. Morales enfatizó que la comunidad universitaria está muy molesta y que es fundamental que se escuche su voz en este contexto de creciente tensión en el sector educativo argentino.