Expectativa en todo el país ante la reunión de Gabinete en la Casa Rosada este viernes

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Este viernes a las 14:00 hs, el presidente Javier Milei encabezará una nueva reunión de Gabinete en la Casa Rosada. Este encuentro se da en un contexto de creciente tensión política y social, donde la ciudadanía espera acciones concretas que impacten positivamente en la economía del país.

La reunión será la primera actividad oficial de Milei tras su reciente gira por Los Ángeles, Estados Unidos, donde participó en reuniones organizadas por el Instituto Milken con el objetivo de atraer inversiones extranjeras. En medio de desafíos económicos significativos, el Gobierno intentará delinear estrategias que faciliten la recuperación.

Los ministros abordarán el avance de las medidas económicas y la agenda legislativa que incluye reformas del Estado y cuestiones económicas. La necesidad de generar consenso será clave para implementar cambios que respondan a las demandas de la sociedad y para estabilizar la gestión de Milei en las próximas semanas.