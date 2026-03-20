Federico Sbiroli asume en la Legislatura: foco en políticas sociales para La Rioja

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Durante la 2° Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de la Provincia, se tomó juramento al diputado Federico Sbiroli, quien representa al departamento Sanagasta. La sesión, presidida por Claudio Ruiz, se centró en la memoria histórica a 50 años de la última dictadura, con reconocimientos y testimonios de ex presos políticos.

Se aprobó la Declaración de Interés para las actividades del Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, destacando el trabajo del rector de la UNdeC, César Salcedo, en la preservación audiovisual de juicios por delitos de lesa humanidad. El diputado Ismael Bordagaray enfatizó la importancia de estos archivos para las futuras generaciones.

Asimismo, se entregó el Reconocimiento Legislativo "Pedro Ignacio de Castro Barros" a Héctor Horacio Hugaz en un emotivo homenaje, el cual incluyó testimonios sobre la experiencia de los ex presos. El diputado Oscar Chamia destacó que esta distinción rinde homenaje a quienes sufrieron persecución por defender sus ideales.

El Coro de Canto Popular también participó, interpretando “Cebollita y Huevo” de Jorge Marziali, mientras que la sesión contó con la presencia de intendentes y autoridades locales. El evento comenzó con el izamiento de banderas por parte de los diputados Luis Chumbita, Oscar Chamia y Abraham Couceiro.