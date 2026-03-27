Viernes, 27 de Marzo 2026
Funcionarios de Chilecito deberán someterse a narcotest tras nueva aprobación del Concejo Deliberante
Política

Funcionarios de Chilecito deberán someterse a narcotest tras nueva aprobación del Concejo Deliberante

El Concejo Deliberante de Chilecito aprobó una ordenanza que exige exámenes de narcotest para funcionarios públicos, buscando mayor transparencia y control en la administración local.

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En una decisión significativa, el Concejo Deliberante de Chilecito aprobó una ordenanza que implementa exámenes de narcotest para los funcionarios públicos del departamento. Esta legislación busca promover la transparencia y controlar el consumo de sustancias prohibidas en la administración local, estableciendo la obligatoriedad de realizar estas pruebas de forma periódica.

La propuesta fue inicialmente presentada por el concejal Nicolás Brizuela del bloque de la Unión Cívica Radical y generó intensos debates durante la sesión. Finalmente, se logró un consenso que permitió su aprobación como «presentación conjunta» de todos los bloques, evidenciando el apoyo de diversas fuerzas políticas a la iniciativa.

Con esta medida, Chilecito se alinea con normativas de control que ya existen en otras partes de la provincia, marcando un avance importante en la regulación de la conducta de quienes ocupan cargos públicos. Desde el recinto se destacó que la ordenanza cuenta con un respaldo institucional amplio, lo que refuerza su implementación y significado en la gestión municipal.

Etiquetas: chilecito ordenanza narcotest funcionarios públicos transparencia gobierno local
TL;DR

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