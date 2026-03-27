Gobernadores se reunirán en abril para discutir la postergación de la Ley de Glaciares

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El oficialismo ha decidido posponer el debate sobre la Ley de Glaciares, convocando a mandatarios provinciales para principios de abril. Esta decisión se da después de las audiencias públicas que habían generado expectativas sobre una resolución rápida en comisión.

La nueva reunión, que podría llevarse a cabo el 7 u 8 de abril, incluirá a representantes de provincias como Catamarca, Jujuy, Salta, San Juan y Mendoza, todas a favor de proyectos relacionados con el litio y el cobre. El objetivo es obtener apoyo político y técnico para avanzar en una iniciativa que ha generado tensiones significativas.

Las audiencias públicas atrajeron a más de 105.000 inscriptos, aunque la oposición cuestionó la representatividad de las exposiciones. Legisladores han denunciado irregularidades en la selección de oradores, pidiendo la inclusión de especialistas que no fueron considerados inicialmente. En tanto, algunos bloques opositores evalúan acciones judiciales por el impacto de la reforma en la gestión de recursos hídricos.

La situación dentro del oficialismo es variada, con un sector que asegura contar con más de 130 votos para avanzar, mientras que otros admiten que el margen es ajustado. El cronograma original para llevar el proyecto al recinto a principios de abril está en revisión, lo que aleja la posibilidad de un debate inmediato.