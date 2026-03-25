Intendentes del Valle del Bermejo reclaman a Vicuña Corp. respeto por normativas ambientales

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Los intendentes de Vinchina, Felipe Varela y General Lamadrid se reunieron con el Gobierno Provincial para expresar su descontento respecto a la falta de aportes por parte de la empresa Vicuña Corp., que opera en proyectos como Josemaría y Filo del Sol. En un encuentro con el ministro de Industria, Federico Bazán, los jefes comunales endurecieron su posición, denunciando el uso irregular de las rutas locales para beneficio de la minera sin compensaciones adecuadas.

El jefe comunal de General Lamadrid, Luis Orquera, enfatizó que la minera no respeta las normas locales ni posee los permisos ambientales requeridos para el tránsito pesado. Además, indicó que las comunidades locales no se benefician de la actividad minera, lo que agrava la situación. “No vamos a aceptar que nos falten el respeto y hagan promesas que no cumplen”, afirmó.

Los intendentes aclararon que su postura no es en contra de la minería, sino de la metodología que utiliza la empresa, que deja fuera a la mano de obra local y a las PyMEs. Condicionaron la continuidad del diálogo a la presentación de soluciones concretas y al cumplimiento de la normativa provincial, mostrando que su paciencia se ha agotado ante la falta de respuestas adecuadas de Vicuña Corp.