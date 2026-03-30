La CGT celebra la suspensión de artículos de la reforma laboral en La Rioja

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El Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, liderado por Raúl Ojeda, dictó un fallo que suspende más de 80 artículos de la Ley de reforma laboral 27.802. La decisión, tomada debido a indicios de inconstitucionalidad y riesgos asociados a la demora en la resolución del caso principal, tiene un impacto colectivo para todos los trabajadores y empleadores bajo la legislación laboral nacional.

La suspensión provisional de los artículos se mantendrá hasta que se dicte una sentencia definitiva. Ojeda argumentó que la implementación de la reforma podría generar efectos irreversibles en las relaciones laborales, justificando la medida cautelar por la "verosimilitud del derecho calificada" y el riesgo de un "consumo de derechos". Entre los artículos suspendidos se encuentran modificaciones sobre la aplicación de la legislación laboral, principios fundamentales y el Título II, que incluía los Fondos de Asistencia Laboral.

Asimismo, se suspendieron disposiciones que afectan el trabajo agrario, la huelga y la negociación colectiva. Por ejemplo, se incluye la flexibilización del trabajo por equipos y la ampliación de las obligaciones durante huelgas, lo que podría comprometer derechos laborales y principios constitucionales.