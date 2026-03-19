La Legislatura de La Rioja se prepara para escuchar testimonios de expresos políticos en marzo

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El próximo 19 de marzo a las 11:00, la Legislatura provincial llevará a cabo su primera sesión ordinaria del 141° período legislativo, donde se brindará un espacio para que miembros de la Asociación de Expresos Políticos de La Rioja compartan sus experiencias durante la última dictadura. Esta decisión se enmarca dentro de la agenda provincial en preparación para el 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Para evitar la necesidad de una sesión especial, se acordó realizar un cuarto intermedio durante esta sesión. Los expresos políticos resaltaron la importancia de generar espacios de memoria en el ámbito institucional, subrayando su compromiso de participar en este evento significativo para recordar la historia colectiva.

Las actividades programadas por el Día Nacional de la Memoria incluyen el evento "Nombrar es resistir" del 20 al 22 de marzo en el Espacio Interactivo MOC, junto a la inauguración de la muestra “Calíbar. Arte, pensamiento y memoria” el 20 de marzo a las 19:00. Además, se realizarán un conversatorio y diversas actividades en diferentes puntos de la provincia, incluyendo una jornada de fe y la señalización de espacios simbólicos.

Las conmemoraciones buscan honrar a las víctimas de la dictadura y fomentar la reflexión en la sociedad.