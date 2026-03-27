La PSA avanza en la investigación de Manuel Adorni con nuevos hallazgos en TV Pública

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La investigación que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ha cobrado relevancia tras el retiro de documentación de la TV Pública por parte de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Este procedimiento, ordenado por el juez federal Ariel Lijo, busca reunir información sobre las contrataciones de la productora del periodista Marcelo Grandío, amigo de Adorni.

El origen de la sospecha se relaciona con un viaje privado de Adorni a Punta del Este junto a Grandío, lo que ha llevado a la fiscalía a investigar posibles delitos de dádivas o negociaciones incompatibles con la función pública. Además de los montos de los contratos, se requirió información sobre los mecanismos de control laboral y los registros de asistencia de Grandío para verificar el cumplimiento de las normativas.

Este avance en la causa se produce en un contexto de creciente escrutinio sobre las relaciones entre funcionarios públicos y medios. La situación ha generado un notable interés en la opinión pública y plantea la necesidad de revisar los mecanismos de control en las contrataciones estatales, en un momento donde la confianza en las instituciones es crítica.