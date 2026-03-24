Martes, 24 de Marzo 2026
Lucía Maraga impulsa la memoria colectiva ante el avance del negacionismo en La Rioja
Política

Lucía Maraga impulsa la memoria colectiva ante el avance del negacionismo en La Rioja

Lucía Maraga reflexionó sobre el impacto de los indultos en La Rioja y cuestionó el negacionismo actual, instando a recordar a los 30 mil desaparecidos y a construir una memoria colectiva.

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Lucía Maraga, ex presa política, reflexionó sobre el impacto de los indultos en el contexto político actual durante una entrevista con MEDIOS RIOJA. A medio siglo del inicio de la última dictadura militar, destacó la persistencia de discursos negacionistas que buscan reinstalar la teoría de los dos demonios, señalando que el modo en que se expresa el negacionismo es alarmante.

Maraga cuestionó la atención mediática hacia las provocaciones del gobierno nacional, sugiriendo que debería centrarse en la memoria de los desaparecidos. Subrayó la importancia de recordar a los 30 mil compañeros que lucharon por un mundo mejor y no permitir que el gobierno genere divisiones con su discurso.

Además, realizó una comparación histórica, valorando la valentía de Raúl Alfonsín en la promoción de juicios por crímenes de lesa humanidad, mientras criticó la gestión de Carlos Menem, especialmente por los indultos otorgados en Chamical. Este acto lo consideró una ofensa a la memoria de las víctimas.

Finalmente, Maraga recordó la figura del obispo Enrique Angelelli, quien influyó en la juventud de la provincia, brindando apoyo y guía en sus búsquedas políticas durante esos años de efervescencia social.

Etiquetas: la rioja lucía maraga negacionismo política gobierno nacional memoria colectiva
TL;DR

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