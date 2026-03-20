Macri reafirma su respaldo a Milei y anticipa el futuro del Pro en el país

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El líder de Pro, Mauricio Macri, reafirmó su apoyo al gobierno de Javier Milei durante un encuentro en Parque Norte, donde se reunió el Consejo Nacional de Pro. Macri destacó que su partido no se opondrá al rumbo actual, pero mantendrá su autonomía. “Siempre fuimos mejores constructores que destructores”, afirmó, con la vista puesta en las elecciones de 2027.

Durante su discurso, Macri enfatizó que Pro no busca reemplazar el gobierno libertario, sino complementarlo. Aseguró que no boicotearán leyes beneficiosas para el país, pero advirtió que el cambio no puede depender de una sola fuerza política. También subrayó la importancia de la unidad entre diferentes espacios políticos, afirmando que “millones de argentinos que se sacrificaron por el cambio todavía esperan que su vida mejore”.

El evento reunió a cerca de 3000 personas, y aunque Macri mostró apoyo hacia Milei, también lanzó críticas sobre la situación económica actual. Elogió el equilibrio fiscal, pero destacó la necesidad de atender las expectativas de la población. Macri recordó que seis de los nueve ministros del gabinete trabajaron o fueron candidatos de Pro, pero estableció que “el que calla cuando debería hablar no protege el cambio, lo debilita”.