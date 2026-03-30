Lunes, 30 de Marzo 2026
Manuel Adorni invierte en Caballito: compra de departamento por USD 230.000
Política

Manuel Adorni invierte en Caballito: compra de departamento por USD 230.000

Manuel Adorni, Jefe de Gabinete, adquirió un departamento de 199,97 m² en Caballito por USD 230.000, con una hipoteca cuestionada. La Justicia investiga su patrimonio.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 22 min 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La adquisición reciente de un departamento por parte del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ha generado controversia en el ámbito político. El funcionario compró una unidad de 199,97 metros cuadrados en el barrio Caballito, Buenos Aires, utilizando un método de financiamiento poco habitual: una hipoteca no bancaria con las vendedoras del inmueble. La operación se realizó por un total de USD 230.000, de los cuales una parte fue pagada en efectivo por Adorni y su esposa, Bettina Angeletti.

La compra se concretó en noviembre, solo dos semanas después de que Adorni asumiera como Jefe de Gabinete. Este hecho ha suscitado la atención de la Justicia Federal, que investiga posibles casos de enriquecimiento ilícito en relación a sus activos. Desde su entorno, se defiende que no hay irregularidades, y Adorni sostiene que sus bienes son resultado de años de trabajo en el sector privado.

A pesar de las especulaciones sobre su futuro en el Gobierno, fuentes cercanas afirmaron que Adorni permanece en su cargo y continúa trabajando en la agenda parlamentaria.

Etiquetas: argentina gobierno nacional enriquecimiento ilícito política justicia manuel adorni
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

2672 articles →

Artículos relacionados

La reforma laboral en La Rioja enfrenta nuevos obstáculos tras la apelación del Gobierno

Estudiantes de la UNLaR protestan por salarios: inicio de la tercera semana de paro

La CGT celebra la suspensión de artículos de la reforma laboral en La Rioja
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar