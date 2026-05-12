Martes, 12 de Mayo 2026
Marcha de la UCR en defensa de la educación pública y la autonomía universitaria en La Rioja
Política

Marcha de la UCR en defensa de la educación pública y la autonomía universitaria en La Rioja

La UCR de La Rioja reafirma su compromiso con la universidad pública y critica el desfinanciamiento nacional. Convocan a una marcha en defensa de la educación y el acceso igualitario al conocimiento. ¿Qué implicaciones tendrá esto para el futuro académico de la provincia?

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La Unión Cívica Radical (UCR) de La Rioja reafirmó su apoyo a la universidad pública a través de un comunicado que critica el desfinanciamiento nacional. El partido convocó a la ciudadanía a participar en la cuarta Marcha Federal Universitaria, que promete ser multitudinaria, para defender las instituciones educativas.

El documento enfatiza la larga relación del radicalismo con la universidad, recordando sus raíces en la Reforma de 1918. Aseguran que su compromiso con la educación superior no es circunstancial, y abogan por la autonomía y el acceso igualitario al conocimiento. Además, critican la gestión económica que ha impactado negativamente en el funcionamiento de las casas de estudio.

La UCR también se posiciona en contra de la polarización política actual, rechazando la apropiación del reclamo educativo por sectores que han permanecido en silencio frente al deterioro del sistema educativo. En este contexto, se hace un llamado a marchar con honestidad y compromiso democrático, destacando la importancia de la educación como motor de progreso para todos los jóvenes.

Etiquetas: la rioja ucr educación pública marcha federal universitaria política gobierno nacional
TL;DR

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