Miércoles, 25 de Marzo 2026
Masiva movilización en Plaza de Mayo para recordar los 50 años del golpe de Estado
Política

Masiva movilización en Plaza de Mayo para recordar los 50 años del golpe de Estado

Miles de personas se manifestaron en la Plaza de Mayo en el 50° aniversario del golpe de Estado de 1976, con reclamos de justicia y memoria. Esta conmemoración se replicó en ciudades como Córdoba y Mendoza, reafirmando la lucha en todo el país.

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La Plaza de Mayo se convirtió en un punto de encuentro para miles de personas que llegaron desde diversos sectores de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, en una jornada que conmemoró el 50° aniversario del golpe de Estado de 1976. La movilización, una de las más numerosas en años recientes, reflejó un profundo sentido de recuerdo y demanda de justicia.

A partir del mediodía, diversas organizaciones sociales, políticas, sindicales y de derechos humanos comenzaron a llegar al centro porteño. La Cámpora inició su marcha a las 7 de la mañana desde la ESMA, deteniéndose brevemente frente al domicilio de Cristina Fernández de Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria, antes de dirigirse a la Plaza. En el lugar, se vieron familias y jóvenes portando fotos de desaparecidos, así como pañuelos blancos y carteles con consignas emblemáticas.

Los cánticos resonaron en el aire, con frases como “30.000 compañeros desaparecidos presentes, ahora y siempre” y “Nunca más”. La jornada también se replicó en otras ciudades argentinas, como Córdoba, Rosario y Mendoza, reafirmando la importancia de la memoria, la verdad y la justicia en todo el país.

Etiquetas: argentina derechos humanos movilización 24 de marzo conmemoración golpe de estado
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