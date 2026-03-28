Sábado, 28 de Marzo 2026
Milei celebra fallo a favor de Argentina en el juicio de YPF y arremete contra opositores
Política

Milei celebra fallo a favor de Argentina en el juicio de YPF y arremete contra opositores

Argentina evitó pagar 18 mil millones de dólares en el fallo de YPF, equivalente a 70 millones de jubilaciones mínimas, gracias a esfuerzos jurídicos del gobierno. Este logro se considera un hito histórico y un cambio significativo en la política económica.

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El presidente Javier Milei celebró un fallo favorable que evita que Argentina deba pagar 18 mil millones de dólares por la estatización de YPF. Este monto representa el equivalente a 70 millones de jubilaciones mínimas, lo que Milei calificó como un “hecho de trascendencia histórica” y una “inigualable alegría”.

En un mensaje grabado en el Salón Blanco de la Casa Rosada, el mandatario destacó la “pericia jurídica y diplomática” de su equipo, subrayando que se ha logrado “torcer el destino a nuestro favor”. También criticó al kirchnerismo, afirmando que quienes intenten apropiarse de este resultado están “lejos de la verdad”.

Milei anunció que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto para modificar la ley de Expropiaciones, con el fin de proteger la propiedad privada y evitar que la arrogancia política cause más problemas en el futuro. Reiteró que “expropiar está mal” y que el juicio de YPF, que comenzó durante la presidencia de Cristina Kirchner, ha tenido consecuencias negativas para el país.

Etiquetas: argentina ypf fallo judicial gobierno nacional política Javier Milei
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