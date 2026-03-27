Milei revela esta noche el fallo de YPF en cadena nacional: expectativas en todo el país

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El presidente Javier Milei emitirá un mensaje en cadena nacional a las 19 horas de esta noche, acompañado por varios funcionarios, incluyendo al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y los ministros Pablo Quirno y Luis Caputo. La transmisión se realizará antes del amistoso de la Selección Argentina contra Mauritania.

En un mensaje grabado de aproximadamente 10 minutos, Milei se referirá al reciente fallo de la Justicia de Estados Unidos que anuló la condena por el caso YPF. Esta decisión fue destacada por el mandatario, quien criticó al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, vinculado al proceso de estatización de la compañía en 2012.

El presidente, junto a su equipo, celebró la decisión judicial en las oficinas del asesor presidencial, donde brindaron por la novedad. Aunque algunos funcionarios se mostraron optimistas, el embajador en Estados Unidos no estará presente debido a su ausencia del país. Fuentes indicaron que Milei aprovechará para cuestionar las políticas de administraciones anteriores.