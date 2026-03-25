Milei y Mahiques discuten cambios en el Código Penal que impactarán a todo el país

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El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, anunció avances en la redacción de un nuevo Código Penal tras una reunión con el presidente Javier Milei. La iniciativa busca actualizar la normativa penal frente a los desafíos actuales en materia de seguridad y delito, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

Mahiques destacó en sus redes sociales la importancia de esta reforma, que incluye modificaciones parciales mientras se desarrolla el nuevo proyecto. Se propone el endurecimiento de penas, la incorporación de nuevas figuras delictivas y la armonización de las sanciones. Entre los delitos que se pretende tipificar o reforzar están aquellos relacionados con cuestiones migratorias, estafas piramidales, “viudas negras”, y varios tipos de robos.

Asimismo, se busca enfatizar la centralidad de las víctimas en el sistema penal y se prevé un aumento de las penas para casos de incumplimiento de deberes alimentarios, así como para delitos de grooming y abuso sexual infantil. Estas reformas responden a reclamos sociales y buscan ofrecer una mayor protección a los sectores más vulnerables de la sociedad.