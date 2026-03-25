Miércoles, 25 de Marzo 2026
Milei y Mahiques discuten cambios en el Código Penal que impactarán a todo el país
Política

Milei y Mahiques discuten cambios en el Código Penal que impactarán a todo el país

El Gobierno nacional avanza en la redacción de un nuevo Código Penal, que incluirá endurecimiento de penas y nuevas figuras delictivas, buscando adaptarse a los cambios en la criminalidad. ¿Cómo impactará esto en la seguridad del país?

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, anunció avances en la redacción de un nuevo Código Penal tras una reunión con el presidente Javier Milei. La iniciativa busca actualizar la normativa penal frente a los desafíos actuales en materia de seguridad y delito, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

Mahiques destacó en sus redes sociales la importancia de esta reforma, que incluye modificaciones parciales mientras se desarrolla el nuevo proyecto. Se propone el endurecimiento de penas, la incorporación de nuevas figuras delictivas y la armonización de las sanciones. Entre los delitos que se pretende tipificar o reforzar están aquellos relacionados con cuestiones migratorias, estafas piramidales, “viudas negras”, y varios tipos de robos.

Asimismo, se busca enfatizar la centralidad de las víctimas en el sistema penal y se prevé un aumento de las penas para casos de incumplimiento de deberes alimentarios, así como para delitos de grooming y abuso sexual infantil. Estas reformas responden a reclamos sociales y buscan ofrecer una mayor protección a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Etiquetas: argentina gobierno nacional código penal reforma judicial seguridad delitos
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

2534 articles →

Artículos relacionados

Diputados abren el debate sobre la reforma de la Ley de Glaciares en un clima tenso.

Sobrevivientes de la dictadura en La Rioja exigen justicia por torturas sufridas

Plaza de Mayo se llena de voces en el Día de la Memoria: un llamado a la justicia
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar