Obispo de La Rioja pide una democracia justa en el acto por el 50° aniversario del golpe

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El obispo de La Rioja, Mons. Dante Braida, presidió esta mañana un acto conmemorativo en Chamical por el 50° aniversario del inicio de la última dictadura militar. En su discurso, recordó el sufrimiento de las familias de desaparecidos y resaltó el legado de quienes lucharon por una sociedad más justa e igualitaria.

Durante la ceremonia, Braida hizo hincapié en los beatos mártires, fray Carlos de Dios Murias y el padre Gabriel Longueville, quienes llegaron a La Rioja motivados por el Concilio Vaticano II y el liderazgo de monseñor Enrique Angelelli. Destacó sus contribuciones pastorales en medio de un contexto de represión y miedo.

El obispo también reconoció a los laicos que sufrieron persecuciones y torturas por su compromiso cívico durante los años de plomo. Hizo un llamado a la comunidad a asumir responsabilidades sociales y a fortalecer las instituciones para asegurar un desarrollo integral.

Finalmente, Braida instó a la ciudadanía a trabajar por una convivencia democrática, reiterando el mensaje de la Conferencia Episcopal Argentina de nunca más a la violencia de la dictadura. Su discurso culminó con un mensaje de esperanza y confianza en el futuro de La Rioja.