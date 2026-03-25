Miércoles, 25 de Marzo 2026
Obispo de La Rioja pide una democracia justa en el acto por el 50° aniversario del golpe
Política

Obispo de La Rioja pide una democracia justa en el acto por el 50° aniversario del golpe

El obispo de La Rioja, Mons. Dante Braida, conmemoró el 50° aniversario del inicio de la última dictadura militar en Chamical, destacando la importancia del compromiso cívico para honrar a las víctimas y fortalecer la democracia. Su llamado a la responsabilidad social busca transformar el sacrificio de los mártires en acciones concretas que promuevan una sociedad más justa y digna.

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El obispo de La Rioja, Mons. Dante Braida, presidió esta mañana un acto conmemorativo en Chamical por el 50° aniversario del inicio de la última dictadura militar. En su discurso, recordó el sufrimiento de las familias de desaparecidos y resaltó el legado de quienes lucharon por una sociedad más justa e igualitaria.

Durante la ceremonia, Braida hizo hincapié en los beatos mártires, fray Carlos de Dios Murias y el padre Gabriel Longueville, quienes llegaron a La Rioja motivados por el Concilio Vaticano II y el liderazgo de monseñor Enrique Angelelli. Destacó sus contribuciones pastorales en medio de un contexto de represión y miedo.

El obispo también reconoció a los laicos que sufrieron persecuciones y torturas por su compromiso cívico durante los años de plomo. Hizo un llamado a la comunidad a asumir responsabilidades sociales y a fortalecer las instituciones para asegurar un desarrollo integral.

Finalmente, Braida instó a la ciudadanía a trabajar por una convivencia democrática, reiterando el mensaje de la Conferencia Episcopal Argentina de nunca más a la violencia de la dictadura. Su discurso culminó con un mensaje de esperanza y confianza en el futuro de La Rioja.

Etiquetas: la rioja chamical aniversario dictadura memoria monseñor dante braida derechos humanos
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