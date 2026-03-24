Martes, 24 de Marzo 2026
Plaza de Mayo se llena de voces en el Día de la Memoria: un llamado a la justicia
Política

Plaza de Mayo se llena de voces en el Día de la Memoria: un llamado a la justicia

Una multitud se moviliza hoy en la Plaza de Mayo para conmemorar el Día de la Memoria, recordando a los 30.000 desaparecidos. Se esperan fuertes críticas al gobierno actual en el acto central.

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El 24 de marzo, una gran multitud se reunió en la Plaza de Mayo para conmemorar el Día de la Memoria, recordando a los 30.000 desaparecidos durante la dictadura argentina. Organizaciones de derechos humanos lideraron la marcha bajo el lema “A 50 años del golpe genocida: El mismo plan, la misma lucha”, en un evento que reunió a agrupaciones sociales, políticas y sindicatos.

Desde el mediodía, los asistentes comenzaron a llenar la plaza y sus alrededores, donde se escucharon consignas centradas en la memoria, la verdad y la justicia. Las familias de los desaparecidos, junto a políticos y militantes, expresaron su demanda de justicia en esta jornada significativa.

Columna de La Cámpora partió desde la ex ESMA, realizando una parada simbólica frente a la residencia de la ex presidenta Cristina Kirchner. Los manifestantes, que recorrieron 16 kilómetros, exhibieron carteles con mensajes como “Caminamos por los 30.000” y “Defendemos la Patria”.

El acto central está programado entre las 16.30 y las 17 horas, donde se leerá un documento de consenso que incluirá críticas hacia el gobierno de Javier Milei. Esta jornada se caracterizó por un fuerte llamado a la memoria y la justicia, replicándose en diferentes puntos del país.

Etiquetas: argentina derechos humanos día de la memoria golpe de estado justicia política
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