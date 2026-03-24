Martes, 24 de Marzo 2026
Propuesta del Colegio Médico busca mejorar la seguridad social de los profesionales de La Rioja
Política

Propuesta del Colegio Médico busca mejorar la seguridad social de los profesionales de La Rioja

El proyecto de caja complementaria para médicos en La Rioja busca mejorar los ingresos de los profesionales jubilados, ante la crisis económica que enfrentan. La falta de esta herramienta ha llevado a muchos a postergar su jubilación, generando una necesidad urgente de definir su carácter obligatorio u opcional en la Legislatura.

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El vicepresidente del Colegio Médico, Oscar Villalba, destacó la presentación de un proyecto que busca mejorar los ingresos para los profesionales jubilados. Este proyecto, que cuenta con el apoyo de todos los bloques de la Legislatura provincial, intenta mitigar la crisis económica que enfrentan los médicos al momento de su retiro.

Villalba mencionó que la propuesta fue bien recibida en el ámbito parlamentario, lo que refleja un consenso político significativo en torno a esta problemática. La iniciativa se origina en la necesidad de que muchos médicos posterguen su jubilación debido a la brecha financiera que se genera tras el cese laboral.

El objetivo principal es permitir que los profesionales realicen aportes durante su carrera activa para garantizar ingresos dignos en el futuro. Villalba enfatizó que la caja complementaria será una gestión privada, sin participación estatal, lo que la distingue de otros sistemas de previsión social en el país. Además, resaltó que La Rioja es una de las pocas provincias que aún no cuenta con este tipo de caja, y que se debe debatir si será obligatoria o no.

Etiquetas: la rioja colegio médico jubilación economía legislación profesionales de la salud
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