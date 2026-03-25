Protesta en General Lamadrid: pobladores cierran ruta por minería y empleo local

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Los habitantes de General Lamadrid continúan con una medida de fuerza en El Leoncito, exigiendo que las empresas mineras que operan en la cordillera contraten mano de obra local y compensen el impacto sobre la infraestructura vial del departamento. La protesta, liderada por vecinos autoconvocados y apoyada por autoridades de Villa Castelli, se desarrolla en el camino hacia la empresa Vicuña.

El reclamo se centra en el desgaste de los recursos de la región, ya que las empresas utilizan caminos dentro del territorio departamental. Los referentes del sector demandan una contraprestación directa que repare el daño a la infraestructura local. La falta de oportunidades laborales en el Valle del Bermejo es una preocupación constante para la comunidad.

Las autoridades locales han solicitado formalmente que las compañías mineras prioricen la contratación de residentes de la zona. Se argumenta que el aprovechamiento de los recursos naturales debe traducirse en beneficios concretos y estabilidad económica para las familias cercanas a los proyectos. Mientras la medida de fuerza avanza, crece la exigencia de una mayor participación comunitaria en la cadena de valor del sector.

Ambas partes, manifestantes y autoridades, coinciden en la necesidad de establecer un diálogo con las empresas mineras para encontrar soluciones que favorezcan tanto a la comunidad como a la actividad económica, promoviendo un desarrollo sustentable en la región.