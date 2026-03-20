Quintela y Wado de Pedro destacan la importancia del Espacio de la Memoria en La Rioja

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En el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el gobernador Ricardo Quintela y el senador nacional Eduardo “Wado” de Pedro visitaron el Espacio de la Memoria, ubicado en el ex edificio de la Policía Federal en La Rioja. Esta actividad busca reflexionar sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en Argentina.

El Gobierno provincial está llevando a cabo trabajos de recuperación y puesta en valor de este sitio histórico, situado en calle Adolfo E. Dávila 177. Durante la visita, De Pedro enfatizó la importancia de transmitir la memoria histórica a las nuevas generaciones y reafirmó el compromiso con el lema “Nunca Más”.

Asimismo, el secretario de Derechos Humanos, Delfor Brizuela, resaltó la necesidad de mantener políticas de memoria en el contexto actual y la relevancia de recuperar espacios que promuevan la verdad y la justicia. Brizuela subrayó que el trabajo en torno a la memoria debe ser un esfuerzo continuo para construir un futuro mejor.

Las actividades del 24 de marzo buscan reafirmar el compromiso social con la memoria histórica y rendir homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado, asegurando que tales atrocidades no se repitan en el futuro.