Viernes, 20 de Marzo 2026
Reforma penal en La Rioja: Chamía aboga por cambios tras la baja de imputabilidad
Política

Reforma penal en La Rioja: Chamía aboga por cambios tras la baja de imputabilidad

El presidente del Tribunal Oral Federal de La Rioja, Jorge Gamal Chamía, advirtió sobre la inminente entrada en vigencia de la Ley 27.801, que baja la edad de imputabilidad a 14 años. Subrayó la necesidad de actualizar un sistema legal obsoleto que data del proceso militar, resaltando que la implementación requerirá un estudio profundo por parte de los jueces.

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La reciente sanción de la Ley 27.801, que establece la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años, generó preocupación en el ámbito judicial de La Rioja. El presidente del Tribunal Oral Federal de La Rioja, Jorge Gamal Chamía, advirtió que la normativa entrará en vigencia en un plazo de seis meses y destacó la necesidad de actualizar los códigos vigentes en la provincia.

Chamía criticó la permanencia de normativas del gobierno militar en el sistema judicial actual, mencionando que el Código de Faltas vigente data de 1978 y 1980. Este contexto, según el magistrado, dificulta la adaptación a la nueva legislación, que, aunque baja la edad de imputabilidad, mantiene la condición de menor hasta los 18 años conforme al Código Civil.

El juez también señaló que la implementación del nuevo régimen penal juvenil requerirá un análisis exhaustivo por parte de los magistrados especializados. Chamía enfatizó la falta de conocimiento sobre los sistemas procesales actuales, lo que podría obstaculizar la adecuada aplicación de la ley. “Discuten el nuevo sistema acusatorio y no saben manejarse con el inquisitivo desde el año 51 en La Rioja”, concluyó.

Etiquetas: la rioja ley 27.801 gobierno provincial justicia juvenil política actualización normativa
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