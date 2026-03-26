Jueves, 26 de Marzo 2026
Revelan que Marcelo Grandío financió los viajes de Adorni a Punta del Este
Política

Revelan que Marcelo Grandío financió los viajes de Adorni a Punta del Este

La declaración de un bróker involucrado en el caso de Manuel Adorni revela que Marcelo Grandío financió sus pasajes a Punta del Este. La factura del regreso fue de 3.000 dólares. ¿Qué implicaciones tendrá esto en la relación entre los periodistas y el canal estatal?

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La situación que rodea a Manuel Adorni, periodista de la TV Pública, se complica tras la declaración de un bróker que gestionó los pasajes de su reciente vuelo a Punta del Este. Marcelo Grandío, amigo de Adorni y también periodista, se confirma como el responsable del pago de los boletos, lo que ha generado un nuevo giro en la investigación. Este bróker, identificado como Issin, testificó ante el Juzgado Federal N° 4, detallando que su empresa, “Jag Executive Aviation”, facilita vuelos en aviones privados.

Issin mencionó que la factura del regreso de Adorni y su familia desde Punta del Este a San Fernando fue emitida el 9 de marzo por un monto de 3.000 dólares, tres semanas después del vuelo. El testigo aclaró que Grandío pagó en efectivo y que la facturación se realizó de manera separada. Además, el bróker explicó cómo lograron un descuento al compartir el vuelo con otros pasajeros, aunque la venta a 3.000 dólares no coincidía con el precio mayorista del paquete de vuelos que había adquirido.

Adorni ha defendido su postura en diversas ocasiones, reiterando que él mismo cubrió los costos del viaje. A pesar de la presión mediática, el bróker se limitó a confirmar que se aclararon los puntos de su declaración, sin ofrecer más detalles a la prensa al salir del Juzgado.

Etiquetas: argentina justicia caso adorni periodista vuelo privado política
TL;DR

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