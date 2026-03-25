Sobrevivientes de la dictadura en La Rioja exigen justicia por torturas sufridas

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El subsecretario de Derechos Humanos de La Rioja, Domingo Bordón, compartió un emotivo relato sobre su experiencia como preso político durante la última dictadura militar en Argentina. Bordón, que estuvo detenido entre 1975 y 1981, reclamó justicia por los hechos ocurridos en la provincia y analizó el contexto histórico de la persecución política en el país.

Recordó su traslado en un avión Hércules hacia la cárcel de Sierra Chica en octubre de 1976, donde él y otros detenidos sufrieron vejaciones y torturas. Describió con crudeza las golpizas que sufrieron los prisioneros, enfatizando que la memoria de estos sucesos es crucial para visibilizar la falta de justicia en la provincia, ya que aún no hay personas investigadas por los crímenes cometidos en Castro Barros.

Bordón instó a que estos testimonios sirvan para reafirmar el compromiso de quienes han luchado por los derechos humanos en la región. En su discurso, señaló que la memoria es una herramienta fundamental para resistir los intentos de silenciar a las voces disidentes, subrayando que los ideales del pueblo riojano continúan en una lucha permanente.