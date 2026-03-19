Jueves, 19 de Marzo 2026
Suspensión de plazos procesales: impacto en la reorganización judicial de La Rioja
Política

Suspensión de plazos procesales: impacto en la reorganización judicial de La Rioja

El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja suspenderá los términos procesales en lo Civil, Comercial y de Minas el 19 y 20 de marzo para implementar el expediente digital "Joaquín". Esta medida responde a un proceso de modernización y reorganización estructural.

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El Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de La Rioja ha decidido suspender los términos procesales en las Cámaras en lo Civil, Comercial y de Minas durante los días 19 y 20 de marzo. Esta medida es parte de un proceso de reorganización estructural y la implementación del sistema de expediente digital “Joaquín”.

La resolución fue adoptada en un Acuerdo Administrativo el 18 de marzo de 2026, bajo la presidencia del Dr. Claudio Nicolás Saúl. La solicitud de suspensión fue presentada por magistradas y funcionarios del fuero civil para facilitar tareas esenciales en la implementación del Acuerdo N° 41/2026, que establece una nueva organización para las Cámaras.

La suspensión permitirá realizar actividades de reorganización interna, como la readecuación de espacios físicos y la actualización de registros. Aunque se suspenden los plazos, cada Sala deberá continuar recibiendo escritos urgentes, conforme al artículo 216 de la Ley Orgánica de la Función Judicial, asegurando así la atención de situaciones que requieran tutela inmediata.

Además, a partir del 19 de marzo, dejarán de funcionar varias casillas de correo electrónico institucionales, lo que es parte de los cambios organizativos en curso.

Etiquetas: la rioja tribunal superior de justicia suspensión de términos procesales modernización judicial expediente digital acuerdo administrativo
TL;DR

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