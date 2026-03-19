Suspensión de plazos procesales: impacto en la reorganización judicial de La Rioja

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de La Rioja ha decidido suspender los términos procesales en las Cámaras en lo Civil, Comercial y de Minas durante los días 19 y 20 de marzo. Esta medida es parte de un proceso de reorganización estructural y la implementación del sistema de expediente digital “Joaquín”.

La resolución fue adoptada en un Acuerdo Administrativo el 18 de marzo de 2026, bajo la presidencia del Dr. Claudio Nicolás Saúl. La solicitud de suspensión fue presentada por magistradas y funcionarios del fuero civil para facilitar tareas esenciales en la implementación del Acuerdo N° 41/2026, que establece una nueva organización para las Cámaras.

La suspensión permitirá realizar actividades de reorganización interna, como la readecuación de espacios físicos y la actualización de registros. Aunque se suspenden los plazos, cada Sala deberá continuar recibiendo escritos urgentes, conforme al artículo 216 de la Ley Orgánica de la Función Judicial, asegurando así la atención de situaciones que requieran tutela inmediata.

Además, a partir del 19 de marzo, dejarán de funcionar varias casillas de correo electrónico institucionales, lo que es parte de los cambios organizativos en curso.