Martes, 24 de Marzo 2026
Taxistas riojanos reclaman tarifas justas y control sobre el servicio de UBER
Política

Taxistas riojanos reclaman tarifas justas y control sobre el servicio de UBER

El sector de transporte en La Rioja enfrenta una crisis por la baja recaudación y la competencia desleal de aplicaciones como Uber. Taxistas piden un aumento tarifario y regulación de vehículos. La situación genera creciente malestar entre los trabajadores.

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El sector del transporte en La Rioja enfrenta serias dificultades debido a la caída en la recaudación y el incumplimiento de ordenanzas. Walter Cabral, presidente de taxistas independientes, anunció que presentarán una solicitud formal para un incremento tarifario y una reorganización de las paradas en la ciudad. Esta situación ha dejado a los trabajadores del volante en una posición vulnerable.

La competencia con aplicaciones digitales como Uber ha generado inquietud entre los taxistas. Cabral exigió que se regule la cantidad de vehículos activos en estas plataformas, ya que considera que la falta de regulaciones está perjudicando a los licenciatarios oficiales. "Estamos desregulados", advirtió, señalando que esto afecta la rentabilidad del servicio tradicional.

Además, el dirigente subrayó que el aumento del desempleo ha llevado a muchas personas a trabajar en plataformas digitales. Sin embargo, cuestionó que algunos de estos trabajadores ya cuentan con ingresos altos y utilizan esta actividad como un ingreso adicional. La falta de respuestas de las autoridades ha intensificado el debate interno entre los prestadores del servicio.

Mientras esperan una respuesta del municipio, Cabral indicó que la presión aumenta entre sus colegas, algunos de los cuales piden liberar las tarifas de taxis y remises, reflejando el descontento generalizado en el sector.

Etiquetas: la rioja transporte tarifa taxi regulación uber economía vulnerabilidad laboral
TL;DR

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