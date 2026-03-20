Viernes, 20 de Marzo 2026
Wado De Pedro y Obispo Braida abordan temas de interés social en La Rioja
Política

Wado De Pedro y Obispo Braida abordan temas de interés social en La Rioja

El senador Eduardo de Pedro se reunió con el Obispo de La Rioja, Dante Braida, para discutir la situación económica de las familias argentinas y la necesidad de un enfoque social más justo. La conversación resaltó el rol de la Pastoral Social en la atención de las problemáticas urgentes que afectan a los sectores vulnerables.

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El senador nacional Eduardo "Wado" de Pedro se reunió con el Obispo de La Rioja, Monseñor Dante Braida, quien preside la Pastoral Social. En este encuentro, también participaron Mariano Recalde y los legisladores Florencia López y Fernando Rejal, donde se abordó la realidad económica de las familias argentinas, destacando la necesidad de construir un país más justo.

Durante la conversación, De Pedro enfatizó la importancia de los espacios de diálogo institucional, señalando la preocupación por la situación que enfrentan los sectores vulnerables. El senador valoró el rol de Braida como líder religioso y su compromiso social a nivel federal, resaltando la relevancia de abordar problemáticas urgentes desde una perspectiva ética y humana.

El diálogo centrado en la Pastoral Social destacó su papel en los debates nacionales que afectan la vida cotidiana de los argentinos, convirtiéndose en un punto de encuentro crucial en momentos críticos. De Pedro concluyó expresando su agradecimiento por la hospitalidad en la provincia y reafirmó su compromiso de trabajar en conjunto por el bienestar social, reconociendo el papel inspirador de Braida en este proceso.

Etiquetas: la rioja eduardo de pedro obispo dante braida diálogo institucional economía pastoral social
TL;DR

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