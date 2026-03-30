Lunes, 30 de Marzo 2026
APOS ajusta tarifas de consultas y establece coseguro de $10.000 desde abril
Salud

APOS ajusta tarifas de consultas y establece coseguro de $10.000 desde abril

A partir del 1° de abril, APOS implementará un coseguro unificado de $10.000 para consultas médicas, buscando mayor claridad y previsibilidad para las familias. Este cambio impactará en los costos, que variarán entre $19.000 y $25.000, dependiendo de la especialidad. Además, la obra social reforzará la política de “Plus Cero” y sancionará a quienes incumplan con esta normativa.

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La Administración Provincial de Obra Social (APOS) implementará a partir del 1° de abril una actualización en los costos de las consultas médicas. Esta modificación unificará el coseguro que deberán abonar los afiliados, fijándolo en $10.000 para todas las prestaciones.

Según informaron desde APOS, la medida pretende ofrecer claridad y previsibilidad a las familias, permitiendo que los beneficiarios conozcan el monto exacto que deberán pagar al momento de la consulta. Los nuevos precios de las consultas oscilarán entre $19.000 para categorías básicas y $25.000 para especialidades críticas, aunque el coseguro se mantendrá en $10.000 independientemente del tipo de atención.

Además, se reitera que está prohibido cobrar cualquier importe adicional no acordado, en el marco de la política de “Plus Cero”. APOS advierte que los profesionales que incumplan esta regulación enfrentarán sanciones, que incluyen el bloqueo de quienes realicen cobros indebidos. Con estas acciones, la obra social reafirma su compromiso de proteger la economía de los afiliados y asegurar un sistema de salud más transparente.

Etiquetas: la rioja apos consultas médicas obras sociales economía salud
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