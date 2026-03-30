APOS implementa coseguro de $10.000 que beneficiará a afiliados en La Rioja

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A partir del 1° de abril, la Administración Provincial de Obra Social (APOS) actualizará los montos de las prestaciones tras un acuerdo con los profesionales de la salud. Este cambio busca minimizar el impacto económico en los afiliados, ya que APOS absorberá la mayor parte del costo, a pesar del incremento en el valor de las consultas.

Los nuevos aranceles establecerán que los valores de las consultas médicas variarán entre $19.000 y $25.000, según la complejidad y especialidad. Además, se implementará un Coseguro Único, donde los afiliados pagarán únicamente $10.000 por consulta, independientemente de la especialidad médica.

Las autoridades de APOS también recordaron que la normativa de “Plus Cero” sigue en vigencia, prohibiendo cualquier cobro adicional fuera de los $10.000 establecidos. Para mayor información, los beneficiarios pueden visitar el sitio web oficial de la institución en aposlr.gob.ar.