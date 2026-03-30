Martes, 31 de Marzo 2026
Atención a la salud mental: reclamo de familiares tras ataque en San Cristóbal
Salud

Atención a la salud mental: reclamo de familiares tras ataque en San Cristóbal

Un ataque en la Escuela N°40 de San Cristóbal dejó un muerto y ocho heridos. El agresor, de 15 años, estaba bajo tratamiento psicológico y fue detenido por un asistente escolar. La comunidad enfrenta un fuerte impacto emocional y se reabre el debate sobre la salud mental en jóvenes.

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La comunidad de San Cristóbal, en Santa Fe, enfrenta una profunda crisis tras el ataque en la Escuela N°40 “Mariano Moreno”, donde un alumno de 15 años disparó, resultando en la muerte de Ian Cabrera, de 13 años, y heridas a otros ocho adolescentes. El incidente ocurrió cuando el agresor, armado con una escopeta, abrió fuego en el baño mientras los estudiantes esperaban el izamiento de la bandera.

El ataque comenzó cuando el tirador extrajo el arma de un estuche de guitarra. Tras realizar varios disparos, fue reducido por un asistente escolar y detenido. Se ha revelado que el joven tenía antecedentes de tratamiento psicológico y había intentado autolesionarse, aunque no había mostrado comportamientos agresivos hacia otros anteriormente. Además, vivía con su madre, mientras que su padre reside en otra provincia.

Los testigos del ataque recordaron el momento de confusión y pánico, inicialmente creyendo que los ruidos eran causados por una puerta o un petardo. La prima del padre de la víctima expresó su dolor en redes sociales, subrayando la necesidad de abordar los problemas de salud mental entre los jóvenes, un tema que considera ha sido minimizado en la sociedad actual.

Etiquetas: santa fe ataque escolar violencia juvenil salud mental justicia juvenil educación
TL;DR

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