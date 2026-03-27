El Hospital de la Madre y el Niño: logros y desafíos tras 13 años de servicio en La Rioja

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El Hospital de la Madre y el Niño celebró su 13° aniversario con un evento que contó con la presencia del ministro de Salud, Juan Carlos Vergara, y el intendente de la Capital, Armando Molina, junto a otras autoridades. Durante la conmemoración, se presentaron los avances en tratamientos de alta complejidad y se recorrió la nueva ambientación de la sala de Tomografía, diseñada en el marco del Programa de Comunicación Visual del hospital, que busca mejorar la calidad de atención y accesibilidad para los pacientes.

La directora del hospital, Viviana Pérez, resaltó la importancia de la institución en la comunidad, mencionando que han atendido no solo a pacientes locales, sino también de zonas del interior. “Trabajamos con compromiso para brindar atención con calidad y calidez”, afirmó. Por su parte, el ministro Vergara destacó el crecimiento del hospital, subrayando su equipamiento y el nivel de complejidad alcanzado, aunque reconoció los desafíos que enfrenta el sistema de salud debido al contexto económico nacional.

Además, se anunció la implementación del sistema de Historia de Salud Integrada (HSI), que permitirá digitalizar la historia clínica del 95% de la población, facilitando el acceso a servicios de salud. A la ceremonia asistieron también autoridades como el secretario de Justicia, Lucas Casas, y el diputado provincial Gonzalo Becerra.