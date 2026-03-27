Viernes, 27 de Marzo 2026
Importantes decisiones en la salud: el Concejo Deliberante se reúne este viernes
Salud

Importantes decisiones en la salud: el Concejo Deliberante se reúne este viernes

La sesión N° 1064 del Concejo Deliberante se llevará a cabo este viernes, donde se abordará el reconocimiento de actividades sobre epilepsia, resaltando la importancia de la salud pública y el apoyo a la fundación Espacio Epilepsia.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 2 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La sesión N° 1064 del Concejo Deliberante se llevará a cabo este viernes a las 9.30 horas en el Recinto «Dr. Ricardo Mercado Luna». La viceintendenta Mónica Díaz D’Albano lideró la reunión de Labor Parlamentaria donde se estableció el Orden del Día, buscando facilitar el debate sobre los proyectos presentados para la ciudad.

Entre los temas destacados, se brindó un fuerte apoyo a las actividades de concientización sobre la epilepsia, reconociendo de Interés Municipal las iniciativas de la fundación Espacio Epilepsia y la Liga Argentina Contra la Epilepsia (LACE). Este reconocimiento se enmarca en el «Epifest», un congreso que tiene como objetivo eliminar estigmas y acercar el conocimiento científico a la comunidad.

Las jornadas se realizarán los días 26 y 27 de marzo, y están dirigidas a pacientes, familiares y amigos, ofreciendo herramientas prácticas y apoyo emocional para enfrentar la epilepsia. Durante el encuentro, se entregó el decreto correspondiente a Karina Martínez, autora de la iniciativa, en un acto que subrayó la importancia de la salud pública.

Etiquetas: la rioja mónica díaz d’albano salud pública epilepsia congreso internacional legislación
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

2587 articles →

Artículos relacionados

Teresita Madera promueve el cuidado integral en el Hospital de la Madre y el Niño

Noelia Castillo, joven española, comparte su experiencia y decisiones sobre la eutanasia

La comunidad se preocupa por la salud del Padre Roberto Queirolo tras descompensación en misa
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar