Importantes decisiones en la salud: el Concejo Deliberante se reúne este viernes

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La sesión N° 1064 del Concejo Deliberante se llevará a cabo este viernes a las 9.30 horas en el Recinto «Dr. Ricardo Mercado Luna». La viceintendenta Mónica Díaz D’Albano lideró la reunión de Labor Parlamentaria donde se estableció el Orden del Día, buscando facilitar el debate sobre los proyectos presentados para la ciudad.

Entre los temas destacados, se brindó un fuerte apoyo a las actividades de concientización sobre la epilepsia, reconociendo de Interés Municipal las iniciativas de la fundación Espacio Epilepsia y la Liga Argentina Contra la Epilepsia (LACE). Este reconocimiento se enmarca en el «Epifest», un congreso que tiene como objetivo eliminar estigmas y acercar el conocimiento científico a la comunidad.

Las jornadas se realizarán los días 26 y 27 de marzo, y están dirigidas a pacientes, familiares y amigos, ofreciendo herramientas prácticas y apoyo emocional para enfrentar la epilepsia. Durante el encuentro, se entregó el decreto correspondiente a Karina Martínez, autora de la iniciativa, en un acto que subrayó la importancia de la salud pública.