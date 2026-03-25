La comunidad se preocupa por la salud del Padre Roberto Queirolo tras descompensación en misa

La comunidad católica de La Rioja se encuentra preocupada tras un incidente de salud del Padre Roberto Queirolo, quien sufrió una descompensación durante la misa en la Iglesia Catedral este martes. A sus 93 años, Queirolo es una figura muy querida en la Diócesis, conocido por su activa participación en labores pastorales a pesar de su edad.
Originario de Rosario, Queirolo se ha establecido en La Rioja por más de 50 años y es considerado un testigo de la historia eclesiástica local. Su relación con la provincia se fortaleció bajo el liderazgo de Monseñor Angelelli, y tras los trágicos asesinatos de los mártires riojanos, asumió la responsabilidad de la Parroquia de Chamical.
En marzo, Queirolo celebró 63 años de sacerdocio y mantiene un legado de amistad con los mártires de la fe riojana. A pesar de su estado de salud, sigue siendo un símbolo de resistencia y humildad, comprometido con su misión de "seguir andando" entre los fieles de la provincia.