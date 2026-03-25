La comunidad se preocupa por la salud del Padre Roberto Queirolo tras descompensación en misa

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La comunidad católica de La Rioja se encuentra preocupada tras un incidente de salud del Padre Roberto Queirolo, quien sufrió una descompensación durante la misa en la Iglesia Catedral este martes. A sus 93 años, Queirolo es una figura muy querida en la Diócesis, conocido por su activa participación en labores pastorales a pesar de su edad.

Originario de Rosario, Queirolo se ha establecido en La Rioja por más de 50 años y es considerado un testigo de la historia eclesiástica local. Su relación con la provincia se fortaleció bajo el liderazgo de Monseñor Angelelli, y tras los trágicos asesinatos de los mártires riojanos, asumió la responsabilidad de la Parroquia de Chamical.

En marzo, Queirolo celebró 63 años de sacerdocio y mantiene un legado de amistad con los mártires de la fe riojana. A pesar de su estado de salud, sigue siendo un símbolo de resistencia y humildad, comprometido con su misión de "seguir andando" entre los fieles de la provincia.