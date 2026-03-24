Prohibición de ANMAT: el repelente "OFF!" no podrá venderse en La Rioja

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La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ha decidido retirar del mercado el repelente de insectos “OFF!” por carecer de registros sanitarios, lo que representa un riesgo para los consumidores. Esta acción, establecida en la Disposición Nº 1476/26, prohíbe su uso, distribución y publicidad en todo el país.

La medida surgió tras una investigación relacionada con la firma S.C. Johnson & Son de Argentina S.A.I.C., que afirmó no haber participado en la elaboración ni registro del producto. ANMAT advirtió sobre la peligrosidad de estos repelentes, que no garantizan seguridad ni eficacia, especialmente al aplicarse directamente sobre la piel.

Se aconseja a los vecinos de La Rioja verificar que los envases tengan etiquetas en castellano y los números de registro visibles. La prohibición abarca todos los lotes y vencimientos del repelente, instando a los comerciantes a detener su distribución para evitar sanciones.

Además, ANMAT prohibió varios productos cosméticos de la marca ANZA mediante la Disposición Nº 1465/26, debido a su venta en canales electrónicos sin la inscripción sanitaria correspondiente y la falta de habilitación de la empresa QUÍMICA ANZA S.A.S.