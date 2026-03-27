Teresita Madera promueve el cuidado integral en el Hospital de la Madre y el Niño

La vicegobernadora Teresita Madera reafirmó su compromiso con la protección de la vida en el Día del Niño por Nacer durante una visita al Hospital de la Madre y el Niño. En este encuentro, interactuó con mamás y sus bebés, resaltando la importancia de cuidar la vida desde su inicio. Madera se reunió con la directora del hospital, Dra. Viviana Pérez, y otras autoridades para conocer el funcionamiento del centro médico y el apoyo integral que se brinda a las familias.
La funcionaria subrayó la necesidad de políticas públicas que respalden a las familias desde la gestación, enfatizando que el Estado debe estar presente no solo en el cuidado, sino también en el acompañamiento. Su mensaje instó a la sociedad a valorar cada nacimiento como una oportunidad para un futuro mejor, resonando con las mamás presentes, quienes agradecieron el apoyo del hospital.
El Hospital de la Madre y el Niño se ha establecido como un pilar en la salud materno-infantil, implementando programas para mejorar la atención y concientizar sobre la salud durante el embarazo y la primera infancia. La vicegobernadora destacó que el Día del Niño por Nacer es un llamado a la acción para todos, promoviendo la colaboración entre el gobierno provincial y la comunidad para asegurar un entorno saludable para las futuras generaciones.