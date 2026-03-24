Un hombre de 82 años muere durante clase en un instituto de baile en La Rioja

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La comunidad educativa de un reconocido instituto de baile en la capital riojana enfrenta un momento de profundo dolor tras la muerte de un hombre de 82 años, de apellido Peñaloza, durante una clase. El trágico incidente ocurrió cuando el hombre se desvaneció repentinamente y cayó al suelo, sorprendiendo a sus compañeros.

A pesar de los esfuerzos inmediatos por reanimarlo, al llegar los servicios de emergencia se constató que Peñaloza ya no presentaba signos vitales. La profesional médica que atendió la situación confirmó que el deceso se debió a causas naturales.

El hecho ha conmocionado a los presentes y a las autoridades del instituto, quienes decidieron suspender las actividades en homenaje al alumno fallecido. En respuesta a esta tragedia, se prevé que la institución ofrezca apoyo psicológico a los alumnos y familiares que han sido impactados por esta inesperada pérdida.